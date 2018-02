Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alta tensão fica fora de zonas residenciais

Estabelecidos critérios de minimização e monitorização da exposição a campos magnéticos.

Por Edgar Nascimento e Raquel Oliveira | 08:35

As linhas elétricas de alta e muito alta tensão vão deixar de poder passar sobre unidades de saúde, estabelecimentos de ensino, lares de idosos, parques infantis, instalações desportivas e prédios e moradias utilizadas como residências permanentes.



Só nos casos em que não haja alternativa técnica economicamente viável (como linhas subterrâneas), é que será possível a sobrepassagem em infraestruturas sensíveis — mas é obrigatório o acordo por escrito do proprietário e a adoção de soluções de minimização dos impactos.



O decreto-lei, que é publicado hoje em Diário da República, estabelece critérios de minimização e de monitorização da exposição da população a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos.



As regras aplicam-se a todos os equipamentos e infraestruturas de distribuição de eletricidade cujo processo de licenciamento tenha início após 1 de março, data da entrada em vigor do decreto.



As entidades responsáveis pela rede (REN) e distribuição (EDP Distribuição) terão de remeter à Direção-Geral de Energia e Geologia planos quinquenais de monitorização dos campos magnéticos: os custos não poderão repercutir-se nas tarifas dos consumidores finais.



Anualmente, terão de enviar relatórios detalhados: os dados serão divulgados numa plataforma informática acessível ao público. As coimas podem chegar aos 44 890 euros.