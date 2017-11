Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aluna filma lagarta viva em salada da cantina

Vídeo tornou-se viral na internet e levou pais a exigirem medidas à direção da escola.

Por Fátima Vilaça | 01:30

Uma aluna da Escola André Soares, em Braga, filmou uma lagarta viva num prato servido na cantina da escola. O vídeo foi divulgado no Facebook e em dois dias teve mais de duas mil partilhas.



A indignação tomou conta da comunidade escolar com centenas de pessoas a exigirem responsabilidades à direção.



Ontem, questionada pela Associação de Pais, que se insurgiu contra a falta de qualidade da alimentação servida aos alunos, a diretora, Maria da Graça Moura, garantiu que o serviço, da responsabilidade de uma empresa privada contratada pelo Ministério da Educação, é alvo de inspeção periódica.



O vídeo, colocado nas redes sociais no domingo, terá sido feito por uma aluna do 9º ano, no dia 26 de outubro. Em 8 segundos de filmagem consegue ver-se uma pequena lagarta, ainda viva, a movimentar-se no prato.







A aluna terá de imediato comunicado o caso às funcionárias que recolheram a refeição, servindo outro prato à estudante.



Muitas foram as vozes que se levantaram a criticar a qualidade da alimentação e a própria associação de pais escreveu à diretora do Agrupamento de Escolas André Soares a exigir explicações. A diretora assumiu a responsabilidade no controlo da qualidade da alimentação.



PORMENORES

Má qualidade

Nos últimos dias, várias denúncias têm vindo a público sobre a má qualidade das refeições servidas nas cantinas escolares um pouco por todo o País. Os pais queixam-se de que a comida é pouca e mal confecionada.



Controlo de salubridade

A diretora do Agrupamento de Escolas André Soares garante que está implementado o Programa de Salubridade Alimentar nas Cantinas Escolares, da ARS Norte, do SNS e do ACES Braga, que fiscaliza as condições de funcionamento e emite um relatório assinado por um técnico de Saúde Ambiental.