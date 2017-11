Aluna filma lagarta viva na comida servida numa escola de Braga

Escola de Braga culpa empresa responsável pela cantina de presença de insecto.

18:29

Uma aluna da Escola Básica André Soares, em Braga, partilhou no Facebook o vídeo de uma lagarta viva a rastejar num prato, que segundo a jovem, foi servido pela cantina do mesmo estabelecimento de ensino.

Ao tomar conhecimento da situação a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica André Soares enviou um pedido de esclarecimento à direção do estabelecimento de ensino. De acordo com uma publicação feita no Facebook da mesma associação, a direção da escola culpa a falta de funcionários da empresa responsável pela cantina - UNISELF -, contratada pelo Ministério da Educação.



"A situação da alface mal lavada, é o reflexo da falta de funcionários que a empresa tem ao serviço do refeitório. Foi feita a devida chamada de atenção, o cuidado que se deve ter com a higiene dos alimentos. A empresa responsável, UNISELF, contratada pelo Ministério da Educação, deve rever os seus procedimentos no que respeita ao serviço de refeições. Principalmente, deve colocar ao serviço o número de funcionários contratualizado, o que não acontece a maior parte dos dias", lê-se na publicação partilhada pela associação.