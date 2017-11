Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aluno morre em aula de Educação Física

Rúben Neto, 16 anos, estava com a turma no campo de futebol do União Recreativa e Desportiva de Tires.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

Rúben Neto, de 16 anos, morreu terça-feira à tarde depois de ter caído inanimado no campo de futebol do União Recreativa e Desportiva de Tires, durante uma aula de Educação Física.



Chamados ao local, já passavam das 12h40, os bombeiros e o médico da Viatura de Emergência e Reanimação (VMER), do hospital de Cascais encontraram o jovem estudante inconsciente e em paragem cardiorrespiratória. Tentaram reanimá-lo, sem sucesso, até ao hospital de Cascais, estabelecimento de saúde onde acabou por ser declarado o óbito.



Ao CM, um familiar próximo explicou que, em criança, Rúben Neto teve problemas de coração, mas que agora, aparentemente, estava estável. "Já nem tomava medicação e ainda na quinta-feira passada tinha ido ao Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, onde era seguido, e estava bem", explicou o familiar, sublinhando que os pais pediram autópsia.



Rúben Neto frequentava o 8º ano no Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo, em Tires. Costumava ir ao campo de futebol do União Recreativa e Desportiva de Tires, onde a turma tinha aulas de Educação Física às terças e quintas-feiras.



O caso de Rúben Neto junta-se ao de Leandro Cortegaça, de 11 anos, que morreu na segunda-feira na Escola Básica Integrada da Quinta do Conde, em Sesimbra.



O menino teria um historial de doença cardíaca, e sentiu-se mal na sala de aula. Entrou em paragem cardiorrespiratória e acabou por morrer.