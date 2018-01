Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alunos da Escola Superior de Dança em greve

Em causa está a degradação das instalações.

08:28

Os alunos da Escola Superior de Dança (ESD), em Lisboa, vão fazer greve esta segunda-feira em protesto contra a degradação das instalações que dizem pôr em risco a segurança e higiene de estudantes, professores e funcionários.



"Há dias em que os professores têm de tirar a água das salas com baldes. Temos fungos e humidade. Temos ratos e baratas. Os últimos espetáculos dos alunos foram cancelados por motivos de segurança", contou à Lusa, na semana passada, Beatriz Dias, da Associação de Estudantes da ESD, descrevendo vários problemas da escola pertencente ao Instituto Politécnico de Lisboa (IPL).



Beatriz Dias está a terminar o curso de dança e diz que os problemas existem desde o primeiro dia em que entrou na escola situada no Bairro Alto, há três anos.



Segundo a finalista, há fitas amarelas e vermelhas que delimitam a zona da sala de convívio, onde caiu um pedaço de teto, há cortinas onde deviam estar portas a esconder as sanitas das casas de banho há aulas em estúdios construídos na garagem do edifício.



"As condições foram sempre as mesmas, porque este é um espaço que não foi criado de raiz e, por isso, está tudo a rebentar. Vão fazendo remendos, mas não é suficiente. Os alunos já não estão a conseguir trabalhar", lamentou.



Nos estúdios não há regulação da temperatura ambiente, as janelas não fecham e o sistema de aquecimento está avariado, segundo a aluna.



A Lusa contactou, na semana passada, direção da escola para confirmar as situações relatadas pela direção da associação de estudantes, mas ninguém esteve disponível.



Criada há 30 anos, a ESD desenvolve a sua ação nos domínios da formação superior em dança e tem sido um polo criativo por onde passaram muitos profissionais de dança em Portugal.