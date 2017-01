Alunos do 1.º ciclo são os que fazem mais trabalhos de casa

Professores do 1º ciclo admitem que marcam mais TPC

Os alunos do 1º ciclo são os que têm mais trabalhos de casa e gastam em média entre 15 e 30 minutos na tarefa, concluiu um estudo de novembro a uma amostra de 1614 professores e encarregados de educação realizado pelo professor Alexandre Henriques, autor do blogue ComRegras.Os professores do 1º ciclo admitem que marcam mais TPC. Apenas 13,5 por cento dos docentes afirmam que nunca marcaram trabalhos. Os encarregados de educação referem que os TPC são marcados todos os dias e também aos fins de semana.