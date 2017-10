Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alunos não sabem fazer contas nem escrever

Descalabro nas provas de aferição dos 2º, 5º e 8º anos, sobretudo a Matemática, Português e Ciências Naturais.

Por Bernardo Esteves | 01:30

Os resultados das provas de aferição dos 2º, 5º e 8º anos, realizadas em maio por cerca de 300 mil alunos, revelam um panorama preocupante. O 2º ano até foi o que se portou melhor, mas ainda assim 71,3% dos alunos tem desempenho negativo na escrita e 61,1% ‘chumba’ a Gramática na prova de Português.



A situação complica-se nos anos mais adiantados, segundo os resultados nacionais apresentados ontem pelo Instituto de Avaliação Educativa (Iave). No 5º ano, 87,2% dos alunos têm resultado negativo no domínio ‘Números e Operações’ da prova de Matemática e Ciências Naturais.



Nesta prova e na de História e Geografia de Portugal, mais de metade dos alunos têm respostas negativas em praticamente todas as áreas disciplinares. Na última prova, no domínio ‘Portugal do século XIII ao século XVII’, apenas 3,6% dos alunos respondem corretamente às questões.



Mas os piores resultados ocorreram no 8º ano, na prova de Ciências Naturais e Físico-Química, em que mais de 80% dos alunos ficam abaixo do nível considerado positivo em todos os domínios, à exceção de um. Por exemplo, no domínio ‘Terra no espaço’, apenas 5,3% dos estudantes apresentam um bom desempenho.



Pela positiva destacam-se as provas práticas de Expressões Artísticas e Expressões Físico-Motoras. "Mais de 80% dos alunos conseguem desempenhos dentro do esperado, com exceção dos domínios ‘Expressão e Educação Musical’ e ‘Jogos infantis’", refere o Iave.



As provas não tiveram notas, havendo quatro categorias a enquadrar o desempenho: conseguiram; conseguiram, mas...; revelaram dificuldade; não conseguiram/não responderam. Os desempenhos positivos encontram-se nas duas primeiras.



Resposta é a formação de professores

O secretário de Estado da Educação, João Costa, mostrou-se "preocupado" com os resultados e anunciou medidas imediatas, como o "investimento na formação de professores" nos domínios com resultados mais fracos.



João Costa anunciou ainda a criação de uma equipa de acompanhamento do currículo de Matemática do 1º ciclo, que terá de produzir recomendações.



O governante sublinhou que houve um conjunto de escolas, cujo número não adiantou, que teve piores desempenhos e que será alvo de acompanhamento.



Resultados "muito preocupantes"

Hélder Sousa, presidente do Iave, enalteceu a "abertura das provas de aferição a outras áreas", como as Ciências da Natureza e a Físico-Química e destacou os "resultados muito preocupantes a Matemática e Ciências".