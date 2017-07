Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alunos pioram notas a Física e Química

Matemática e Português registaram ligeira melhoria.

Por Alexandre Salgueiro e António Miguel | 01:30

Anselmo Falorca estava à espera de ter 145 a Física e Química e 140 a Biologia. Mas acabou por ser surpreendido: teve 160 em ambos os exames. "Estudei bastante, muitas horas, acabou por valer a pena", contou o aluno de 17 anos, na Escola Secundária Quinta das Palmeiras, Covilhã.



Tal como Anselmo, milhares de alunos de todo o País ficaram ontem a conhecer os resultados da 1ª fase dos exames nacionais do Secundário. Em Física e Química, Anselmo foi uma exceção à regra - em comparação com o ano passado, a média dos exames realizados pelos alunos internos baixou de 111 pontos para 99, regressando à negativa. O número de reprovações subiu de 11% para 14%.



Já em Matemática A e Português, as disciplinas com mais exames realizados, registou-se uma melhoria: de 112 para 115 (Matemática A) e de 108 para 111 (Português). As reprovações baixaram. Já nos resultados dos alunos autopropostos (que não frequentaram as escolas no ano letivo), as médias são piores: 68 em Matemática A (72% de reprovações) e 83 em Português (63% de reprovações).



Em reação às notas, a Sociedade Portuguesa de Matemática explicou que os resultados do exame de Matemática A "estão em linha com os obtidos em anos anteriores" e que o aumento da média se deveu a um "grau de complexidade da prova anterior".



Foram realizadas 332 340 provas em 647 escolas.