Alunos satisfeitos com prova acessível

"Uma prova com estas características, ao vir substituir as provas finais de ciclo no 4º ano e 6º ano, interrompe lamentavelmente a série temporal dos dados que forneciam informação sobre os progressos dos alunos no final destes ciclos", refere a SPM em comunicado. A organização defende também que a prova "não permite o acompanhamento eficaz dos alunos por parte de pais e professores, sendo ineficaz para a monitorização global do sistema".Diferente é a posição da Associação de Professores de Português para a prova de aferição do 8º ano. Para a presidente, Edviges Ferreira, a prova foi "perfeitamente ajustada para o nível etário a que se destinava". Acrescenta a dirigente que a prova "foi objetiva em todos os campos, as questões estavam bem formuladas e nas respostas de escolha múltipla não existiam dúvidas".A greve marcada para 21 de junho pelos sindicatos de professores ocorre no mesmo dia em que mais de 76 mil alunos do Secundário e 100 mil do Básico são chamados a realizar exames e provas de aferição."A instabilidade provocada pela incerteza de saber se a prova será marcada para uma outra data cria alguma apreensão entre os alunos", alerta Jorge Ascenção, presidente da Confederação Nacional de Associações de Pais. Segundo o Ministério da Educação, estão inscritos 76 094 estudantes para os exames finais nacionais do 11º ano do Ensino Secundário desse dia: 46 408 em Física e Química, 24 014 a Geografia A e 5672 a História da Cultura e das Artes. A estes juntam-se 100 mil alunos do 2º ano, que vão fazer a prova de aferição de Matemática e Estudo do Meio.Para a realização dos exames a 21 é necessário que os sindicatos desistam da greve ou que o colégio arbitral decida pela convocação de serviços mínimos. Uma decisão que deverá ser conhecida esta semana, disse o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira.O dirigente disse haver abertura da parte dos sindicatos para a retirada do pré-aviso de greve caso as afirmações do primeiro-ministro no debate parlamentar representem "um sinal de disponibilidade". António Costa referiu que "tem havido um esforço para valorizar a carreira de docente" e que "já foi assumido o compromisso de haver um novo processo de vinculação". A Fenprof, afeta à CGTP, e a Federação Nacional de Educação (FNE), afeta à UGT, decidiram avançar com a greve, em protesto pelo congelamento na progressão das carreiras e a não disponibilidade do Governo para alterar o regime de aposentação.