Álvaro Carvalho morre aos 69 anos

Psiquiatra era o diretor do Programa para a Saúde Mental.

Por Cláudia Machado | 07:42

Álvaro Carvalho, diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental, morreu quinta-feira, aos 69 anos, vítima de cancro do pâncreas. Considerado "um dos construtores do Serviço Nacional de Saúde" e uma "personalidade de referência" na Psiquiatria e Saúde Mental, foi responsável pelo apoio às vítimas de abusos sexuais da Casa Pia e, em tribunal, garantiu que os jovens contavam a verdade sobre os horrores que viveram.



Nascido na Lourinhã, a 14 de agosto de 1948, licenciou-se pela Faculdade de Medicina de Lisboa em 1974 e concluiu a especialidade de Psiquiatria seis anos depois. Nessa área, "fica marcado o seu trabalho em defesa da Saúde Mental, para que se organizasse e reformasse, numa luta contra os asilos psiquiátricos e por uma vida digna para os doentes", destaca a ex--ministra da Saúde, Ana Jorge. Já Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, recordou "um amigo e um homem extraordinariamente bom, que tratava doentes e familiares com uma ética exemplar".



O corpo de Álvaro Carvalho encontra-se em câmara ardente na capela mortuária da Igreja de São João de Deus, em Lisboa, até às 11h00, hora a que o cortejo fúnebre parte para a Lourinhã. Segue-se nova homenagem, na Igreja do Castelo, até às 14h00, realizando-se depois o funeral no cemitério da vila. Deixa 3 filhos e vários netos.