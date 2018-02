Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ambientalistas e Celtejo apelam à divulgação de análises da poluição do Tejo

Ministério Público colocou resultados em segredo de justiça.

Por Cláudia Machado | 10:18

As associações ambientalistas Quercus e Zero defendem que, por questões de saúde pública, os resultados do inquérito à poluição no Tejo - que o Ministério Público colocou em segredo de justiça - deveriam ser tornados públicos.



A mesma posição foi defendida ontem pela Celtejo, fábrica de pasta de papel localizada em Vila Velha de Ródão. As associações defendem, no entanto, a necessidade de respeitar a decisão do Ministério Público.



"Lamentamos que esteja em segredo de justiça, mas se é uma ordem judicial temos de aceitar. Achamos que devia ser divulgado", afirmou João Branco, da Quercus.



"Seria importante que toda a informação fosse pública para melhor percebermos o que se pode e deve decidir em relação à produção", disse Francisco Ferreira, da Zero.