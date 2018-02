Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ambientalistas manifestam-se contra mina de urânio

Portugueses e espanhóis reúnem-se este sábado em Salamanca.

Portugueses e espanhóis juntam-se este sábado sábado numa manifestação em Salamanca, Espanha, contra a instalação de uma mina de urânio em Retortillo, a 40 quilómetros de Portugal, projeto que, dizem, terá graves impactos ambientais e na saúde.



A Quercus, como outras entidades espanholas e portuguesas, nomeadamente o Movimento Ibérico AntiNuclear (MIA), contesta a construção desta mina a céu aberto em Retortillo, e vai participar na manifestação, na qual são esperados dois a três mil participantes.



"É um projeto com impactos ambientais muito significativos e, no nosso entender, não é compreensível", disse esta sexta-feira à agência Lusa o vice-presidente da associação de defesa do ambiente, Nuno Sequeira.



"Pretendemos que, uma vez que Portugal não foi ouvido, como a legislação comunitária exige, seja feita uma avaliação de impacto ambiental transfronteiriço com a suspensão do processo a decorrer neste momento" e que o Governo espanhol "não autorize o avanço deste projeto de exploração de urânio", avançou.



A instalação da mina de urânio pela Berkeley naquela região de Salamanca já deu origem a perguntas e protestos não só dos ambientalistas e autarcas, mas também dos partidos na Assembleia da República, com o Governo a garantir já ter questionado Espanha e pedido um encontro com a ministra do Ambiente espanhola.



Na segunda-feira, uma delegação da comissão parlamentar do Ambiente, com representantes de todos os partidos, visitou o local onde estará a ser preparada a instalação da mina, e na quarta-feira, este foi um dos temas que dominaram uma audição do ministro do Ambiente na Assembleia da República.



Entre as consequências nefastas do projeto, Nuno Sequeira começa por referir o abate de cerca de 30 mil azinheiras que "tornam aquele local um importante ecossistema a proteger".



Mas existe igualmente, segundo os ambientalistas, o risco de contaminação atmosférica por poeiras radioativas que "atravessariam a fronteira com muita facilidade", de escorrências para os recursos hídricos superficiais e, como a zona está integrada na bacia do Douro, para o rio.



A contaminação dos solos com metais pesados usados para fazer a lavagem deste material é outra preocupação relacionada com o projeto apresentado como nefasto para o ambiente, para a saúde pública e para as economias locais.



Na visita de segunda-feira, em que os ambientalistas também participaram, constataram, "além dos impactos gravíssimos que o projeto traria, que as populações locais, empresários sobretudo da área agrícola e turística e o poder local estão muito contra" a mina, salientou Nuno Sequeira.



"Já houve o abate de algumas centenas de árvores, apesar de o processo estar suspenso, e o local está vedado e vigiado", relatou.



À semelhança do que aconteceu com a construção do armazém para apoio da central nuclear de Almaraz, não houve informação a Portugal, que "foi, mais uma vez, desrespeitado e os seus interesses não foram acautelados neste processo", recordou o vice-presidente da Quercus.



Além dos impactos do processo de produção, o urânio que sai da mina é usado nas centrais nucleares, que reúnem o desacordo dos ambientalistas, ou para armas nucleares, e a sua recuperação é um problema.



"Temos cerca de 40 minas para recuperar em Portugal, um passivo ambiental enorme. Em Espanha serão também algumas dezenas" e o processo exige investimentos elevados, disse ainda.



Na quinta-feira, as eurodeputadas Marisa Matias e Ana Gomes e um deputado espanhol do Podemos dirigiram uma pergunta escrita à Comissão Europeia sobre a mina de urânio de Retortillo, questionando Bruxelas sobre a realização de estudos de impacto ambiental.



A iniciativa de sábado, convocada pelo movimento "No a la Mina de Uranio", integra uma marcha de cerca de dois quilómetros e uma concentração no centro de Salamanca.