Ambulâncias do INEM com horário reduzido

Saiba qual a alteração ao horário das ambulâncias de emergência

Treze ambulâncias de emergência em todo o País vão deixar de funcionar 24 horas por dia, ao parar entre as 00h00 e as 08h00, a partir de 1 de maio, e uma outra deixa de existir, em Espinho. Outras ambulâncias veem o horário ser substancialmente reduzido. O alerta para o risco no socorro às populações parte da Comissão de Trabalhadores do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).O conselho diretivo (CD) do INEM justifica aos trabalhadores o "reajustamento" do horário das ambulâncias de emergência com a "redução do horário de trabalho de 40 para 35 horas semanais e a impossibilidade de contratação célere" de novos técnicos de emergência pré-hospitalar. Essa situação causou, adianta o CD, dificuldades sérias na gestão interna de recursos humanos de técnicos de emergência, só ultrapassadas com o recurso ao pagamento das horas extra. É o caso das ambulâncias que param a partir de maio, que estão a funcionar nesses turnos mediante trabalho extraordinário.Ao CM, Carla Cristino, coordenadora da Comissão de Trabalhadores do INEM, critica a falta de meios. "Foi aberto um concurso, em fevereiro, para 100 vagas, mas são necessários 340 técnicos", salienta a responsável. Os novos técnicos só iniciam funções a partir de julho de 2018: um ano para o concurso e seis meses de formação.