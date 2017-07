Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ambulâncias do INEM em 278 concelhos

Rede reforçada nos 17 municípios onde ainda estava em falta.

Por Bernardo Esteves | 09:27

Todos os concelhos de Portugal continental vão passar a ter pelo menos uma ambulância do INEM. Os 17 concelhos que estavam em falta vão ganhar postos de emergência médica.



Trata-se de "um marco histórico", considerou, em comunicado, o INEM, que assina hoje, na Golegã, um protocolo com os 17 corpos de bombeiros que ficarão responsáveis pelas ambulâncias.



Segundo o INEM, foi feito um investimento de "850 mil euros para aquisição e equipamento das ambulâncias". Acresce meio milhão de euros por ano para funcionamento dos 17 postos de emergência.



O INEM pagará ainda um prémio de saída aos corpos de bombeiros sempre que forem acionadas as ambulâncias.



As viaturas permitem aplicar medidas de suporte básico de vida e estão equipadas com desfibrilhador automático para assistir vítimas em paragem cardiorrespiratória.