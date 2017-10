Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ameaça de greve inédita nas escolas privadas

Fenprof admite primeira paralisação de sempre no setor, se patrões não cederem.

Por Bernardo Esteves | 08:48

Cerca de duas centenas de professores do ensino particular e cooperativo protestaram ontem em Lisboa contra o contrato coletivo de trabalho (CCT) assinado pelos sindicatos da UGT. Os docentes contestam o aumento dos horários de trabalho e o agravamento das condições de carreira. A Fenprof, que recusou assinar o CCT, admite marcar greve.



"Se na reunião de 14 de novembro não houver disponibilidade da Confederação Nacional de Educação e Formação (CNEF) para negociar um novo CCT, o próximo passo da luta dos professores será provavelmente a primeira greve de professores do ensino privado em Portugal", disse Mário Nogueira, da Fenprof, frisando que "se houver greve, a adesão vai surpreender muita gente".



Para evitar o atual CCT, a Fenprof está a tentar acordos com colégios. "No dia 14 vamos assinar o primeiro acordo de empresa com o colégio Valsassina, o que retira todos os docentes deste CCT e mantém as regras anteriores", anunciou Nogueira, destacando haver contactos com outras escolas.



Os professores concentraram-se junto à sede da CNEF e seguiram para o Ministério da Educação, onde foi lida uma resolução a exigir salários e carreiras ao nível do ensino público.



PORMENORES

Medo das pressões

"Acho que é a primeira vez que professores do privado fazem uma manifestação. E muitos não estão aqui por medo das pressões", disse Nogueira.



Discriminação

A Fenprof considera que os professores do privado estão a ser alvo de discriminação face aos docentes do público e lembra que a lei de bases o proíbe.