Ameaçam para ter atestado falso

Este episódio ocorreu no passado dia 12 . A médica de família Rosa Rendeiro recusou passar o documento, afirmando que não podia atestar algo que não correspondia à verdade. "Paulo e Lucinda irritaram-se e se não fosse a intervenção da GNR o caso poderia ter outro desfecho", contou aouma testemunha.Paulo Pereira, que tem 14 processos-crime, alguns deles por burla, tem duas filhas de 24 e 25 anos fruto do primeiro casamento e que o homem conhecido por ‘Paulinho’ abandonou quando tinham apenas seis e sete anos."Quando vi o meu pai na televisão a dar águas àquelas pessoas fui procurá-lo", contou aoa filha mais nova de Paulo Pereira."Encontrei-o junto ao café, mas ele disse que filha só tinha uma, a que nasceu da relação dele com a Lucinda. Ainda lhe disse que tinha duas netas lindas, mas ele nem as quis conhecer", acrescentou a jovem, que foi confortada pela dona do café."As minhas filhas morreram quando saí de casa", afirmou aoPaulo Pereira.O casal ficou conhecido em agosto de 2016 por distribuir água pelas pessoas que estavam retidas na A1 por causa de um fogo em Albergaria-a-Velha. Depois, alegou dificuldades e gerou uma onda solidária.