Amianto na escola deixa pais aflitos

"A escola está há 30 anos à espera da remoção dos telhados. É mais perigoso os alunos estarem expostos agora do que ficarem mais seis meses com os telhados como estão", afirma a mãe de um aluno.contactou a escola, mas a direção recusou prestar esclarecimentos. Já o Ministério da Educação garante que não foram retiradas telhas de amianto com os alunos em aulas, que foi feita "uma visita da Autoridade para as Condições de Trabalho e realizados estudos de qualidade de ar que comprovam a segurança".

As obras de requalificação na Escola Básica 2/3 Guilherme Stephens, na Marinha Grande, estão a causar preocupação entre os pais, insatisfeitos porque os trabalhos decorrem em paralelo com as aulas desde 3 de janeiro e pela ameaça à saúde que envolve a remoção de amianto.Ao, os pais que manifestaram preocupações pediram o anonimato, para evitarem represálias para os filhos. "É de todo reprovável que estejam a fazer a remoção das telhas nesta altura", afirma um. "Tiveram tempo no verão. Porquê durante as aulas?", questiona.Uma das crianças que têm aulas no pavilhão em obras queixou-se de que não conseguia ouvir a professora por causa do ruído das máquinas e já ficou em casa com irritações na garganta. As obras vão durar três meses e incluem a remoção dos antigos telhados de amianto, material cuja utilização foi proibida pela União Europeia, pela sua ligação ao aparecimento de complicações pulmonares e cancro.