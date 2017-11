Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amigos separados durante 41 anos

Abraços no reencontro de Joaquim Pimentel e António Amaro.

Por Ângela Gonçalves Marques | 09:45

Joaquim Pimentel não tinha notícias do amigo e colega de trabalho António Amaro há 41 anos. No programa ‘Separados Pela Vida’, emitido ontem na CMTV, reencontraram-se com um abraço emocionado, esperado há décadas.



"Ultrapassou tudo o que eu esperava", confessou, emocionado, Joaquim depois de abraçar "o irmão que nunca teve". Com a voz embargada, António teve dificuldade em descrever o momento. Deixou a garantia de que "nunca mais vai perder o Pimentel de vista" e que os almoços que marcaram a amizade são para retomar, ainda que o amigo viva no Porto e ele em Lisboa.



O momento só não foi vivido por completo porque o reencontro que havia de ser entre casais teve a falta de Regina, esposa de Joaquim Pimentel, que já faleceu.