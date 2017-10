Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ANA avisa passageiros para chegarem mais cedo ao aeroporto de Lisboa no domingo

Motivo é uma reunião de trabalhadores que vai causar redução de efetivos.

30.09.17

A ANA - Aeroportos de Portugal emitiu este sábado um aviso aos passageiros para tentarem chegar mais cedo ao aeroporto no domingo quando viajarem para o Reino Unido, Rússia e países não europeus, devido a uma redução de efetivos.



O motivo, segundo a empresa, é uma reunião que o Sindicato dos Inspetores de Inspeção Fiscalização e Fronteiras (SIIFF) vai realizar entre as 06:00 e as 09h00 com os trabalhadores da Direção de Fronteiras de Lisboa (DFL), com impacto também no Aeroporto Humberto Delgado.



De acordo com a ANA, estará assim reduzido o efetivo a laborar na primeira linha de controlo da fronteira.



A empresa recomenda a chegada ao aeroporto com maior antecedência para "evitar constrangimentos", lê-se na comunicação enviada às redações.