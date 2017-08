Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Anacom realizou 2147 ações de fiscalização entre janeiro e junho

Houve também ações referentes à "observância dos procedimentos de suspensão e extinção dos serviços de comunicações eletrónicas por parte de vários operadores".

Por Lusa | 16:27

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) informou esta quarta-feira que, no primeiro semestre do ano, realizou 2147 ações de fiscalização "com o objetivo de verificar o comportamento dos diversos agentes do mercado e as condições de utilização do espectro radioelétrico".



Em nota de imprensa esta quarta-feira revelada, a Anacom indica que, no mercado dos serviços de comunicações eletrónicas, as ações de fiscalização realizadas "traduziram-se em 267 diligências de fiscalização, que incidiram sobre a verificação do cumprimento das obrigações associadas à prestação do serviço universal de postos públicos e de listas telefónicas", a cargo da MEO.



Houve também ações referentes à "observância dos procedimentos de suspensão e extinção dos serviços de comunicações eletrónicas por parte de vários operadores" e sobre a portabilidade de números no serviço móvel.



Já no mercado dos serviços postais foram realizadas 162 diligências de fiscalização "que visaram estações de correios e centros de distribuição postal dos CTT e a verificação da demora no atendimento nos estabelecimentos postais", indica a Anacom.



A autoridade acrescenta também que em matéria de infraestruturas de telecomunicações em edifícios e em loteamentos, urbanizações e conjuntos de edifícios realizaram-se 255 ações de fiscalização visando "verificar a conformidade da atuação dos agentes de mercado com o regime aplicável à construção" das infraestruturas.



"Ao nível da fiscalização do espectro concretizaram-se, no período em análise, 1617 ações. Do total, cerca de 903 eram ações previamente programadas pela Anacom e 714 resultaram de solicitações dirigidas a esta autoridade", é referido na nota da entidade.



Os factos averiguados em todas estas fiscalizações "são depois analisados" pela Anacom, que não indica quantos processos sancionatórios abriu no período em causa.