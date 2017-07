Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Animais deixados à porta

Gatos e cães são abandonados quando o canil está fechado.

Por Tiago Griff | 01:41

Com a chegada das férias de verão, são inúmeros os abandonos de animais de estimação. Nos canis, e em particular no Canil de São Francisco de Assis, em Loulé, muitas pessoas esperam mesmo pelo fim do expediente para deixarem à porta os cães ou gatos que, sem qualquer tipo de apoio, correm o risco de fugir e morrerem atropelados, enforcados na própria trela ou passar sede e fome durante várias horas, sob altas temperaturas, até que chegue algum funcionário.



"Já perdemos a conta às pessoas que vêm de noite ou de madrugada e deixam os animais à porta do canil. Alguns dos cães tentam correr atrás do carro que os deixou, ficam perdidos e acabam, por exemplo, por morrer atropelados ou enforcados na própria trela", lamenta ao CM São Mariano, diretora do Canil de S. Francisco de Assis.



Estas situações ocorrem na altura de férias, como o Natal mas, na sua maioria, no verão. Muitas dessas situações são registadas nas câmara de videovigilância e são reportadas à GNR.



"As pessoas não querem saber se o canil está cheio. Simplesmente abandonam-nos. Esta indiferença é muito triste", lamenta São Mariano.