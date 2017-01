Ano novo oferece quatro pontes

Ao longo do ano, há mais dois feriados durante o fim de semana: Páscoa (16 de abril, domingo) e Dia de Portugal (10 de junho, um sábado). Resta apenas mencionar o feriado do dia 1 de novembro - Dia de Todos-os-Santos -, que este ano decorre a uma quarta-feira.Aos 136 dias de pausa em 2017, há ainda a acrescentar os feriados municipais. Em Lisboa, ainda se pode fazer ponte no dia 13 de junho (Santo António). No Porto, isso já não é possível, uma vez que o São João (24 de junho) será celebrado a um sábado.