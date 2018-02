Antigo ministro do Ambiente quer cidades mais preparadas para alterações climáticas

Carlos Borrego, o político que caiu por causa de uma anedota, apela a mudança de mentalidades.

Em 1993, dezenas de hemofílicos que estavam a ser tratados em Évora morreram devido ao excesso de alumínio da água que abastecia o hospital. Borrego resolveu contar a seguinte piada, numa reunião em que participou: "Sabem o que é que no Alentejo fazem aos cadáveres das pessoas que morreram ultimamente? Levaram-nos para reciclar, para aproveitar o alumínio". A carreira política do professor universitário acabou nesse momento.

O investigador Carlos Borrego defendeu esta terça-feira que as cidades devem adaptar-se para enfrentar os impactos negativos dos acontecimentos climáticos extremos, cada vez mais frequentes e intensos, como as ondas de calor, seca, precipitação intensa e ventanias.O antigo ministro do Ambiente e docente do departamento de Ambiente e Ordenamento, da Universidade de Aveiro, afirmou que é preciso "aumentar a resiliência urbana e atenuar os inevitáveis impactos climáticos".O investigador que participou esta terça-feira, em Vila Real, no Congresso Nacional sobre Alterações Climáticas, referiu que as áreas urbanas são particularmente vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas e concentram cerca de 54% da população mundial."A razão não é tanto a temperatura, mais dois graus nós aguentamos perfeitamente, são os chamados eventos extremos, como as grandes ventanias ou enxurradas. As cidades têm de se adaptar a isto", frisou.E, na sua opinião, as soluções passam por uma mudança de comportamentos e de mentalidades e pela adoção de estratégias baseadas na natureza, como telhados verdes, mais parques e espaços com vegetação."Há um conjunto largo de hipóteses que dependem de conseguirmos mais parques, mais árvores, mais capacidade nos rios ou nos lagos. Há um conjunto enorme de soluções para diminuir a temperatura e arranjar espaços onde as grandes enxurradas possam espraiar-se sem com isso criar problemas ao funcionamento da cidade", sublinhou.Esta é, salientou, a "grande perspetiva da adaptação"."Nós temos de criar condições para que as coisas aconteçam sem virmos a ser afetados e a cidade, a seguir, possa retornar àquilo que era a sua vida normal. E é por isso que se chama resiliente", frisou.Carlos Borrego considerou que os passos estão a ser dados e elencou as várias ferramentas que atualmente apoiam os planeadores e os decisores políticos, como a modelação matemática, a capacidade de encontrar soluções alternativas, de escolher espécies de árvores em detrimentos de outras ou colocar 20 árvores em vez de 10 ou 15."Se há do lado dos planeadores e dos decisores políticos uma necessidade de encontrar as soluções e de as implementar, há também do lado da população o papel de encontrar soluções alternativas. Levar o carro sozinho para o emprego é uma coisa que é para esquecer nos próximos anos (...) Não são as soluções puras e duras da tecnologia ou do planeamento que vão resolver o problema, têm de ser as pessoas", afirmou.O Congresso Nacional sobre Alterações Climáticas foi promovido pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) para desmistificar questões relacionadas esta problemática.A organização envolveu uma equipa multidisciplinar da academia transmontana, que integra estudantes e professores de Biologia, Biologia e Geologia, Genética e Biotecnologia, Arquitetura Paisagista e Engenharia do Ambiente, em colaboração com a Ordem dos Biólogos.Mónica Pinto, aluna de mestrado em engenharia do ambiente, fez um balanço "muito positivo" do evento que, na sua opinião, ajudou a chamar a atenção para um problema que está cada vez mais na ordem do dia."Todos nós somos essenciais para fazer passar a informação. Temos de chamar a atenção para estas questões e para o papel que todos podem e devem desempenhar porque é preciso mudar os hábitos. Temos todos que mitigar e adaptar", concluiu.Carlos Borrego foi ministro do Ambiente num dos governos de Cavaco Silva. A sua saída do Executivo resultou de um episódio caricato, que teve como cenário uma grave crise de saúde pública.