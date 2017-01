Antigo hospital Joaquim Urbano acolheu 16 sem-abrigo durante a noite

"Temos identificadas mais ou menos 30 pessoas que poderão querer aderir, mas se for preciso arranjaremos outros espaços", sublinhou.Aos sem-abrigo que preferem manter-se na rua, a câmara distribui "mantas novas, alimentos e bebidas quentes"."Estamos a incentivar a ida das pessoas para o abrigo, mas não obrigamos ninguém a ir", frisou, referindo que os Bombeiros Sapadores têm andado pela cidade "a identificar os casos e a perguntar se querem ir".Neste momento, "temos condições de alojamento, temos colchões, temos mantas, temos o espaço aquecido, temos distribuição de comida e temos médicos, se for necessário", acrescentou Rui Moreira.A Câmara do Porto decidiu abrir as portas do Hospital Joaquim Urbano desde terça-feira para acolher os sem-abrigo em risco devido às baixas temperaturas que se preveem para os próximos dias.Para além daquele espaço, também a Estação de Metro do Bolhão estará aberta para acolher os sem-abrigo nas próximas noites.No âmbito das Jornadas Municipais de Saúde, Rui Moreira disse que "a cidade do Porto precisa de fazer um trabalho junto das escolas e das famílias chamando a atenção para aquilo que são as práticas saudáveis mas, depois, também tem de proporcionar essas condições através de políticas ativas públicas ativas"."O Porto tem uma excelente rede de cuidados de saúde, temos índices muito interessantes na mortalidade infantil, por exemplo, mas precisamos ir mais longe neste trabalho", sublinhou.Para Rui Moreira, "há aspetos que preocupam, por exemplo o alcoolismo jovem. Precisamos de política ativas de cidade, que por um lado contrabalancem as políticas sociais que existem e por outro lado garantam que o espaço público não só é saudável como pressupõe e promove as práticas saudáveis".