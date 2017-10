Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Campinos eleito presidente da Organização Europeia de Patentes

Ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, vai liderar uma organização com mais de sete mil funcionários e 38 Estados-membros.

O diretor executivo do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, António Campinos, foi esta terça-feira eleito presidente da Organização Europeia de Patentes (OEP), cargo que irá ocupar a partir de julho de 2018, informou o Ministério da Justiça em comunicado.



António Campinos, ex-presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, vai liderar uma organização com mais de sete mil funcionários e 38 Estados-membros depois de ter sido eleito com 36 votos contra dois do italiano Cuno Jakob Tarfusser, atual juiz no Tribunal Penal Internacional.



A Organização Europeia de Patentes (OEP) é uma Organização Intergovernamental responsável pela concessão de patentes europeias, estabelecida pela Convenção de Munique de 1973 e que tem um orçamento anual superior a dois mil milhões de euros.



"A eleição de António Campinos para um cargo europeu da maior relevância, constitui não só motivo de orgulho para Portugal, mas também o reconhecimento por parte dos nossos parceiros europeus da importância e do envolvimento nacional no âmbito da promoção da inovação e do alinhamento que o nosso país tem tido no âmbito das políticas europeias de propriedade industrial", considera o Ministério da Justiça.