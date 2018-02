Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Costa abre roteiro da inteligência artificial

Este é o tema da 2ª sessão do Roteiro Inovação 2018.

Por João Saramago | 00:02

A Inteligência Artificial é o tema da 2ª sessão do Roteiro Inovação 2018 – mais e melhor emprego – que se realiza esta quarta-feira, a partir das 10 horas.



Os projetos apresentados e discutidos nos concelhos de Palmela, Almada e Setúbal ao longo deste 2º Roteiro Inovação demonstram que as novas técnicas de Inteligência Artificial facilitam a criação de novos empregos, em associação com o desenvolvimento de novas competências digitais.



A Iniciativa conta com a presença do Primeiro-ministro, António Costa, da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e do Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.