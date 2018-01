Políticos reagem à morte de Rui Pena

António Guterres considera que antigo ministro foi "um cidadão exemplar".

13:12

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, considerou esta segunda-feira que o democrata-cristão Rui Pena, advogado e antigo ministro, foi "um cidadão exemplar e um político notável a quem o país muito deve".

Rui Pena, ministro da Reforma Administrativa do II Governo Constitucional chefiado por Mário Soares e da Defesa Nacional no segundo Governo de António Guterres (1999/2002), morreu hoje de manhã, aos 78 anos, em Lisboa, informou o escritório de advogados que fundou.

"Foi com profunda tristeza que soube da morte de Rui Pena. Tive o enorme privilégio de com ele trabalhar intimamente desde a Revolução de Abril de 1974, incluindo o enorme prazer de ter sido seu colega de Governo", refere o secretário-geral das Nações Unidas, numa nota enviada à agência Lusa.



Já o primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje que o antigo ministro e advogado Rui Pena foi "um jurista ilustre" e um cidadão politicamente empenhado, sobretudo no período fundador da democracia portuguesa após o 25 de Abril de 1974.

"Foi com profunda tristeza que tomei conhecimento do falecimento do doutor Rui Pena", refere uma nota do líder do executivo.