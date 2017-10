Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aparelho pode ajudar Miriam a caminhar

Menina de 10 anos sofre de paralisia cerebral.

Por Pedro F. Guerreiro | 08:24

A mãe de Miriam, menina de 10 anos que sofre de paralisia cerebral desde os 8 meses e meio, após ter estado em contacto com o vírus do herpes, sonha conseguir comprar um aparelho inovador que ajude a filha a poder vir a andar.



Após ser submetida a uma cirurgia a uma luxação na anca há cerca de cinco meses, Miriam ainda recupera em casa, em S. Brás de Alportel, onde continua a fazer dispendiosos tratamentos diários de fisioterapia, terapia ocupacional ou terapia da fala.



No entanto, a menina ainda espera ser chamada para uma operação a uma luxação que desenvolveu também na outra anca.



Segundo a mãe, Sandra Domingos, o ‘Innowalk’, um aparelho motorizado inovador, avaliado em mais de 15 mil euros, "seria uma grande ajuda para a recuperação após a cirurgia", para um dia a Miriam "poder vir a andar, mesmo que com ajuda de um andarilho".



PORMENORES

Terapias custam 2 mil/mês

As terapias que Miriam faz diariamente chegam a custar mais de 2 mil euros por mês, que Sandra Domingos, mãe solteira, financia através da recolha de tampinhas e donativos (NIB: 0035 0072 0001 13529 0053)



Beijo provocou lesões

Miriam terá contraído o vírus do herpes, que provocou graves lesões cerebrais, através de um beijo na mão, que a menina acabou por levar à boca. A página de apoio à menina no Facebook (Miriam - A Pequena Lutadora) já conta com mais de 15 mil seguidores.