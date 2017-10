Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aparições inspiram Papa em apelo à paz

Comemorações em Fátima encerram com as celebrações de hoje e amanhã.

Por Isabel Jordão | 08:24

O Papa Francisco evocou ontem o encerramento do Centenário das Aparições, que se assinala hoje e amanhã, no Santuário de Fátima, ao fazer um apelo à oração pela paz no Mundo, na praça de São Pedro, em Roma.



"Na próxima sexta-feira, 13 de outubro, encerra-se o centenário das últimas aparições em Fátima. Com o olhar voltado para a Mãe do Senhor e Rainha das Missões, convido todos a rezar o Santo Rosário pelas intenções da paz no Mundo", disse o Papa Francisco, deixando votos que a oração possa "demover as almas mais rebeldes".



A última grande peregrinação do ano começa hoje, às 18h30, com a saudação de Nossa Senhora aos peregrinos, na Capelinha das Aparições, pelo bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, que preside às celebrações. Às 21h30 haverá a Bênção das Velas, seguindo-se a procissão e a missa no altar do recinto.



Segue-se a procissão do silêncio e às 00h00 haverá um espetáculo multimédia, que combina uma projeção de videomapping na fachada da basílica antiga com efeitos em 3D e luminosos, ao som da banda sonora encomendada pelo santuário. Amanhã, às 10h00, haverá a habitual missa e Procissão do Adeus.



Às 18h30, Marcelo Rebelo de Sousa preside à sessão solene de encerramento do Centenário das Aparições, que antecede o concerto pelo Coro e Orquestra da Gulbenkian.