Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apiterapia trata varizes, herpes labial e rugas

Veneno das abelhas é aplicado através de picadas na zona a tratar.

Por Cláudia Machado | 10:19

Tem cinco mil anos, mas só recentemente começou a despertar curiosidade na área da estética. A apiterapia garante bons resultados no tratamento de problemas como o herpes labial, as varizes e até no preenchimento das rugas.



"Esta é uma medicina alternativa que nasceu na China e que utiliza os produtos das abelhas", explica ao Correio da Manhã António Couto, apiterapeuta com 19 anos de experiência. "Recentemente, há cerca de 10 anos, surgiu uma curiosidade muito grande sobre o potencial do veneno das abelhas para a cosmética", acrescenta o especialista, dando um exemplo: "O veneno pode eliminar completamente uma cicatriz. Leva tempo, mas é possível."



Mas há mais problemas de saúde e estéticos que podem ser combatidos por este inseto. "Trato muitas pessoas com herpes labial e é uma das situações em que se vê o efeito mais rapidamente", refere António Couto. As picadas das abelhas podem também ser usadas para disfarçar "rugas faciais" e tratar varizes. "As varizes são zonas onde o sangue não circula facilmente. Com o veneno, aplicado à volta e não diretamente, é facilitada a irrigação de sangue naquela área", afirma o especialista.



Produtos das colmeias dão origem a superalimentos

Às abelhas há sempre a tentação de associar o doce sabor do mel. Este produto tem vários benefícios para a saúde e que são aplicados na apiterapia. Mas as colmeias guardam outras ‘armas’ (ver infografia) que podem ser fortes aliadas da saúde, sobretudo no que diz respeito à alimentação.



"Um quilo de pólen tem três vezes mais proteína do que um quilo de carne de vaca", explica ao CM António Couto, apiterapeuta. O produto encontra-se em pequenos grãos.



No interior concentram-se as partículas e o seu verdadeiro potencial. Pode comer-se no estado natural, mas para que os seus benefícios sejam maximizados, os especialistas aconselham que seja diluído num líquido ácido, como sumo de limão. Há também quem comece o dia com uma colher de chá de geleia real, o alimento produzido exclusivamente para as abelhas rainhas.



Outros produtos têm características estimulantes, como é o caso do pão de abelha, que pode ser usado para tratar problemas relacionados com as funções sexuais. Já o veneno tem capacidades anti-inflamatórias.



Primeira consulta com teste a alergias

A apiterapia "também tem algumas contraindicações", afirma António Couto. A principal diz respeito a reações alérgicas ao veneno das abelhas. "Na primeira consulta fazemos sempre um teste de reação alérgica ao veneno", explica o apiterapeuta. Mas nem sempre este cuidado é necessário.



"Só fazemos o teste se for necessário usar o veneno das abelhas no tratamento. É também preciso saber até que ponto a pessoa é sensível às picadas e aí teremos de avançar mais lentamente", acrescenta.