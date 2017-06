Apoio a deficientes em mais concelhos

A maior parte dos atendimentos, mais de sete mil, foram efetuados nos centros distritais da Segurança Social. No entanto, o serviço só foi alargado aos 18 centros em dezembro último, pelo que a maior parte dos números só dizem respeito a seis meses.



Os números são "significativos", demonstrando assim que se tratava de um "serviço necessário", conclui Ana Sofia Antunes.

Os Balcões da Inclusão disponíveis em todo o País atenderam, em média, no primeiro ano de funcionamento, 32 pessoas por dia. No total, registaram-se 11 813 atendimentos, entre escritos, telefónicos e presenciais, adiantou, ao CM, fonte do Ministério da Segurança Social.Esta rede de balcões – instalados nos serviços de Segurança Social e também em vários municípios – permite um atendimento mais orientado para a deficiência, em temas que vão desde subsídios a formação profissional, por exemplo.O objetivo é reforçar este serviço, inaugurado em abril de 2016 nos municípios, segundo a secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, de forma a estar o mais perto possível das pessoas.