Apoio à fixação de médicos no Interior não se limita a mais dinheiro

Questionado pela agência Lusa sobre a carência de médicos no Interior, o governante garantiu que a tutela está empenhada em dar resposta a este problema e sublinhou que as medidas vão muito além da mera questão de um aumento no ordenado.Manuel Delgado lembrou que o decreto-lei aprovado no último ano para a fixação dos médicos no Interior "engloba incentivos de instalação, incentivos de apoio à família (mulher e filhos), bem como incentivos remuneratórios e de formação"."Podermos pagar um pouco mais àqueles que se deslocam para aquilo que nós vamos considerar que são as zonas carenciadas do país e [termos] também incentivos de formação dando mais tempo para que esses médicos possam deslocar-se, por exemplo, para hospitais centrais para fazer formação", especificou.O governante vincou a importância destes incentivos à formação, uma vez que, considerou, o problema do Interior, muitas vezes, prende-se com o facto de os médicos pensarem que vão trabalhar sozinhos ou com poucos profissionais da mesma área, perdendo assim contacto direto com o que são os avanços científicos e tecnológicos na saúde"."Queremos que os médicos do Interior também sejam médicos que mantenham o nível de contacto com os melhores centros académicos e de formação e de prestação de cuidados nacionais e Internacionais", garantiu.Já no que concerne à eventual instalação da Unidade de Medicina Nuclear no Fundão e da Unidade de Hemodinâmica na Covilhã, duas reivindicações antigas da região, o governante explicou que "ainda não há decisões fechadas" sobre essas matérias.