Ar das escolas de Coimbra perigoso

Questionada se informou as entidades competentes para resolver o problema do ar nas 51 escolas, a professora diz que informou a Câmara Municipal de Coimbra e que ficou à espera de um contacto. "Não fui mais contactada e fiz verificações em algumas escolas: continuava tudo na mesma", diz Ana Ferreira. Opediu esclarecimentos à autarquia e ao Ministério da Educação, mas até ao fecho da edição não houve resposta. O estudo, que envolveu cerca de mil alunos, foi publicado no livro ‘Qualidade do Ar Interior em Escolas e Saúde das Crianças’, que será apresentado hoje na ESTeSC.

O ar nas salas de aula de 51 escolas do 1º ciclo do Ensino Básico no concelho de Coimbra é perigoso e pode afetar gravemente a saúde das crianças.A denúncia é feita numa investigação de Ana Ferreira, professora da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC). Em declarações ao, a investigadora afirma que detetou a presença de "monóxido de carbono e de partículas nas salas de aula" das escolas onde efetuou o estudo. Os valores "excedem os limites máximos permitidos por lei, pondo em causa a saúde, o conforto e o processo de aprendizagem das crianças".De acordo com Ana Ferreira, a presença de monóxido de carbono e de partículas no ar "pode aumentar a ocorrência de doenças respiratórias, alérgicas, cardiovasculares e até cancro". As causas são sobretudo a má ventilação, revela a especialista.