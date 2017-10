Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Armadores incitam Governo a acertar com Espanha medidas para a pesca sardinha

Ministra do Mar disse esta quarta-feira que a pesca da sardinha deverá ser interditada em zonas do Norte e Centro.

Por Lusa | 12:28

A Associação das Organizações de Produtores da Pesca (ANOP) do Cerco desafiou esta quarta-feira o Governo a concertar-se primeiro com Espanha numa estratégia conjunta para a sardinha, em vez de proibir a pesca nas zonas Norte e Centro do País.



"Não faz sentido estar à partida a aprovar medidas excecionais em Portugal sem haver uma coordenação com Espanha. Não queremos que sejam apenas os pescadores portugueses a sofrer as consequências ou ter maiores restrições do que os espanhóis", afirmou à agência Lusa Humberto Jorge, presidente da Organização de Produtores do Centro e da ANOP Cerco, que representa as embarcações nacionais que capturam sardinha.



O dirigente remeteu uma posição oficial de todas as organizações de pesca do país para depois de uma reunião que vão ter na quinta-feira.