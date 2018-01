Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arquivado processo-crime sobre compra de próteses pelo Hospital de Santa Maria

Foram realizadas buscas domiciliárias a sociedades e em vários dos serviços do hospital.

Por Lusa | 16:25

O Ministério Público arquivou o processo-crime sobre alegados crimes de abuso de poder, recebimento indevido de vantagem e de corrupção relacionadas com endopróteses compradas pelo Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital de Santa Maria (HSM)entre 2012 e 2015.



A página na internet da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa refere que o processo começou com uma denúncia anónima entregue na Inspeção-Geral de Atividades em Saúde (IGAS), que denunciava alegadas práticas irregulares na utilização e aquisição de endopróteses, tendo como contrapartida a obtenção de vantagens indevidas da parte das fornecedoras destes dispositivos.



Foram realizadas buscas domiciliárias a sociedades e em vários dos serviços do HSM, nomeadamente Conselho de Administração, Serviço de Cirurgia Vascular, Serviço de Compras e em outras unidades hospitalares, apreendidos documentos, realizadas perícias informáticas, contabilísticas e financeiras e inquiridas testemunhas, entre elas médicos especialistas.



José Fernandes e Fernandes, diretor do serviço à data dos factos e que entretanto se reformou, chegou a ser constituído arguido por suspeita de corrupção, falsificação de documentos e burla na compra de próteses.



Quase três anos depois da denúncia, o MP concluiu que "não resultaram indícios suficientes no sentido de existência de pagamentos indevidos por parte das empresas fornecedoras das endopróteses ao Serviço de Cirurgia Vascular do HSM, não obstante o aumento significativo no respetivo consumo, com o consequente aumento de custos financeiros".