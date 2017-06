Arrumador recebe 80 € por devolver 7 mil

Edmundas Kersulis, o arrumador de carros de 54 anos que devolveu uma bolsa com sete mil euros encontrada na rua, em Coimbra, viu aumentar a sua recompensa para 80 euros. Inicialmente o dono do dinheiro - reformado com cerca de 60 anos, considerado "honesto e boa pessoa" - deu-lhe 25 euros e um casaco.Os comerciantes da rua consideraram que poderia ter sido mais generoso e no dia seguinte o sexagenário entregou-lhe mais 55 euros.Edmundas garante que nunca pensou ficar com o dinheiro que viu cair do ciclomotor em andamento. Desempregado e a viver com 180 euros de rendimento social, admite que lhe faria jeito e ajudaria a família. E porque não ficou com ele? Edmundas hesita antes de responder: "Tenho coração".