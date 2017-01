ARS garante que centros de saúde de Aveiro estão preparados para a gripe

Acompanhado pela administração do Centro Hospitalar Baixo Vouga, José Tereso visitou o Serviço de Urgência do Hospital Infante D. Pedro e, posteriormente, esteve no Centro de Saúde de Aveiro, onde contactou com as equipas de serviço para atendimento de casos de doença aguda.No decurso das visitas, o presidente da ARSC "registou a efetiva articulação existente entre os cuidados de saúde primários (CSP) e hospitalares em Aveiro, no âmbito do Plano de Contingência"."É necessário insistir, junto da população, dos utentes das unidades de saúde dos cuidados de saúde primários e dos doentes que vão à urgência do hospital sem necessidade, que deve ir ao seu centro de saúde em caso de doença aguda", sublinhou José Tereso.O responsável da ARS do Centro salienta que os cuidados hospitalares "devem ser reservados para os casos mais graves e de maior complexidade no seu tratamento".Também na sequência do aumento da afluência aos Serviços de Urgência nos hospitais de Aveiro e Águeda "sobretudo, devido à atividade gripal, à semelhança do que se tem passado em todo o país", a diretora clínica do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) apelou hoje aos doentes com problemas de coluna e do foro ortopédico para recorrerem à consulta de Ortopedia, que não tem lista de espera."Doentes com problemas de coluna ou outros do foro ortopédico, que não necessitem de atendimento no Serviço de Urgência devem dirigir-se aos médicos de família para que seja pedida a consulta de Ortopedia. Esta especialidade não tem lista de espera pelo que os doentes serão atendidos rapidamente", disse Anabela Barcelos, diretora clínica do CHBV."O apelo a esta colaboração por parte da população é muito importante, porque só com ela é possível libertar os profissionais para tratar as situações mais graves", defende a diretora clínica, num comunicado hoje difundido pelo Centro hospitalar do Baixo Vouga.Além da orientação para os doentes do foro ortopédico recorrerem à consulta de Ortopedia, é reforçada a recomendação às pessoas que apresentem sintomas agudos, como tosse, febre, dor de garganta e ouvidos, para se dirigirem aos Centros de Saúde e Unidades de Saúde Familiar, para não "entupirem" os Serviços de Urgência."Estão preparados para receber, tratar e, se for o caso, encaminhar para os Serviços de Urgência aqueles que considerarem necessitar de terapias específicas, sendo que estes terão prioridade relativamente aos que, com a mesma sintomatologia, se dirijam diretamente ao Hospital", salienta-se.As pessoas que apresentem sintomas gripais são também aconselhadas a procurem apoio junto da linha telefónica Saúde24 (808242424)."A colaboração da população neste período de maior atividade gripal é fundamental para uma boa gestão da prestação de cuidados de saúde", conclui o comunicado.