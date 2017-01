ARS-Norte alarga horários em centros de saúde devido à gripe

A ARS-Norte aconselha ainda que todos os utentes que residam em lares e que necessitem de cuidados médicos nesta fase de atividade gripal, devem, antes de serem encaminhados para os serviços de urgência "procurar, em primeiro lugar, a sua equipa de saúde familiar nos centros de saúde ou pedir, dentro do estabelecido, a visitação domiciliária".



A par do alargamento de horário, a ARS-Norte informa também que procedeu ao reforço de recursos humanos, designadamente de médicos, enfermeiros, secretários clínicos, assistentes operacionais e outros profissionais que se manifestam indispensáveis à prestação.A ARS-Norte aconselha ainda que todos os utentes que residam em lares e que necessitem de cuidados médicos nesta fase de atividade gripal, devem, antes de serem encaminhados para os serviços de urgência "procurar, em primeiro lugar, a sua equipa de saúde familiar nos centros de saúde ou pedir, dentro do estabelecido, a visitação domiciliária".

A Administração Regional de Saúde do Norte anunciou estar terça-feira que vai alargar o horário de funcionamento em centros de saúde da região por se registar um "aumento da atividade gripal" e uma maior procura dos serviços de urgência."Desde o dia 19 do corrente, tem-se vindo a registar um aumento da atividade gripal e, em consequência, uma maior procura dos serviços de urgência hospitalar", refere a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte), numa nota em que dá conta que procedeu ao alargamento do horário de funcionamento dos Serviços de Atendimento de Situações Agudas do Porto, Braga, Guimarães, Vila Nova de Gaia, Maia/Valongo/Ermesinde, Espinho, Vila Real e "outros onde a procura o justifique".Segundo a ARS-Norte, o horário de atendimento para as situações agudas que se estão a registar nesta fase do ano passa a ser, nos dias úteis, das 20:00 às 24:00, e aos fins de semana e feriados, das 09:00 às 24:00.