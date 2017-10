Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Artur Santos Silva é o novo presidente do conselho geral da Universidade do Porto

Banqueiro e presidente do conselho de administração do BPI foi eleito esta sexta-feira.

O presidente do conselho de administração do BPI, Artur Santos Silva, foi hoje eleito Presidente do Conselho Geral da Universidade do Porto, cujas competências incluem a eleição do reitor e a fixação do valor das propinas, anunciou a instituição.



"O banqueiro vai liderar durante os próximos quatro anos aquele que é um dos principais órgãos de governo da Universidade do Porto (U.Porto)", indica em comunicado.



Segundo a U.Porto, o conselho geral da Universidade do Porto é constituído por 23 membros, dos quais seis são externos à instituição, cooptados entre a sociedade civil pelos 17 representantes eleitos entre professores, investigadores, estudantes e funcionários não docentes da instituição.



Artur Santos Silva, Francisca Carneiro Fernandes, José António Sousa Lameira, Maria Geraldes, Pedro Silva Dias e Sérgio Guedes Silva foram as seis personalidades externas escolhidas para fazerem parte do Conselho Geral da U.Porto durante o próximo mandato de quatro anos e tomaram hoje posse na primeira reunião ordinária do órgão.



"Sendo um dos três órgãos máximos de governo da Universidade do Porto, ao Conselho Geral cabe a definição do desenvolvimento estratégico, bem como a orientação e a supervisão da instituição" explica instituição.



A Universidade acrescenta que "para além da eleição do reitor e da fixação das propinas", aquele órgão tem entre as suas competências a "apreciação dos atos do reitor e do seu Conselho de Gestão e a aprovação, sob proposta do reitor, do plano e do relatório de atividades anuais consolidados, dos planos estratégicos de médio prazo da universidade e das suas faculdades e das linhas gerais de orientação da instituição no plano científico, pedagógico, financeiro e patrimonial".



