ASAE apreende 6.240 sapatos de desporto no valor de 78.000 euros

Apreensão ocorrer na semana passada, em Lisboa, por suspeita de se tratar "da prática de um ilícito criminal de circulação de material contrafeito".

Por Lusa | 13:39

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou esta terça-feira a apreensão de 6.240 sapatos de desporto de "uma conhecida marca" deste tipo de artigos, no valor de 78.000 euros.



A apreensão realizou na semana passada, em Lisboa, através da Unidade Regional do Sul, por suspeita de se tratar "da prática de um ilícito criminal de circulação de material contrafeito", refere a ASAE em comunicado.



A nota refere ainda que "esta ação resultou da delegação de competências de investigação na ASAE, efetuada pela Autoridade Judiciária competente, na sequência da retenção executada pela Autoridade Tributária e Aduaneira -- Alfândega de Lisboa".



A ASAE desenvolve esta atividade, na qualidade de órgão de polícia criminal e num domínio que se prende com a salvaguarda das regras do mercado e da livre concorrência, defendendo os direitos da propriedade industrial.