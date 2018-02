ASAE doou 3,6 toneladas de bens alimentares a instituições em 2017

Os produtos não alimentares representam 77% das doações e os bens alimentares 23%.

Por Lusa | 05:00

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) doou no ano passado 3,6 toneladas de bens alimentares e 7.800 peças de vestuário e complementos a 89 entidades de vários concelhos de Portugal continental.



De acordo com os dados da ASAE, a que a agência Lusa teve acesso, no ano passado foram doadas 3,6 toneladas, 32.100 unidades e 1.900 litros de produtos alimentares em todos os distritos de Portugal continental e avaliadas em 34.218 euros.



Em 2017, foram também doadas 7.800 peças de vestuário e complementos e outros produtos não alimentares a instituições no valor de 113.040 euros.



Os produtos não alimentares representam 77% das doações e os bens alimentares 23%.



Segundo os dados da ASAE, das 89 doações, 19 foram de natureza alimentar e 70 não-alimentar. Faro, Lisboa e Coimbra foram os distritos onde houve mais instituições a receber bens doados (mais de 10).



De acordo com a ASAE, entre as entidades que receberam doações estão instituições públicas e de reinserção social, de apoio à família e comunidade, de apoio a crianças e jovens, apoio na velhice, invalidez, de conservação das espécies e habitats, apoio na deficiência e incapacidade, de resposta social de instituição religiosa local, de apoio e defesa dos animais e de resposta social de instituição de âmbito nacional.



Em 2016, a ASAE tinha feito 97 doações, que incluíram 4,4 toneladas de bens alimentares e mais de 14.000 bens económicos a 70 entidades de 47 concelhos dos 18 distritos de Portugal continental.