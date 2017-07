Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ASAE suspende três estabelecimentos em zonas balneares

Foram instaurados mais de 80 processos.

10:56

Três estabelecimentos com suspensão de atividade, 87 processos de contraordenação e dois processos crime foram o resultado de ações de fiscalização a unidades em zonas balneares feitas pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).



Em junho e julho, a ASAE desencadeou operações de fiscalização a apoios de praia, geladarias e a empresas de animação turística localizados em zonas balneares, tanto marítimas como fluviais, segundo um comunicado divulgado esta sexta-feira.



A ASAE determinou a suspensão de atividade de três estabelecimentos por falta de cumprimento de deveres gerais e por incumprimento de requisitos de higiene, incluindo zonas de fabrico em unidades de restauração e bebidas.



Na sequência das fiscalizações a mais de 450 operadores, foram também instaurados 87 processos de contraordenação e dois processos crime a estabelecimentos em zonas balneares.



Os dois processos crime foram instaurados por usurpação e por violação de providências públicas.



Dos 87 processos de contraordenação destacam-se como principais infrações a falta de comunicação prévia de início de atividade, a falta de requisitos gerais de higiene, incumprimento de afixação dos preços ou o incumprimento dos requisitos de venda de bebidas alcoólicas.



A ASAE também apreendeu vários géneros de alimentos, essencialmente carnes e moluscos bivalves por não cumprirem as regras de colocação no mercado.