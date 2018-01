Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ASAE apreende 845 artigos contrafeitos através do Facebook

Foram apreendidos artigos como perfumes, relógios, óculos, calçado, malas e material de desporto.

Por Lusa | 11:22

A Unidade do Norte da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 845 artigos e 21.700 euros numa ação de combate à contrafação disponibilizada através das redes sociais, informou esta quinta-feira aquela entidade.



Em comunicado, a ASAE indica que a fiscalização se iniciou com a inspeção a uma página de Facebook, que disponibilizava a oferta de diverso material, que se verificou ser contrafeito, tendo a ação culminado na inspeção ao armazém e loja de apoio situada no Grande Porto.



Segundo a ASAE, foram apreendidos artigos como perfumes, relógios, óculos, calçado, malas e material de desporto.



A ASAE garante, no comunicado, que "continuará a desenvolver ações de fiscalização e inspeção", no âmbito da contrafação, "num esforço global de combate à economia paralela e em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos".