"Assalto a Tancos cria clima de terror"

D. Jorge Ortiga foi ordenado padre há precisamente 50 anos e a Arquidiocese de Braga assinala hoje as suas bodas de ouro sacerdotais.

Por Secundino Cunha | 09.07.17

No dia em que assinala os 50 anos de ordenação sacerdotal, o arcebispo primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, lembra a importância da vocação religiosa e, sem rodeios, critica a inação política nos casos dos incêndios de Pedrógão Grande e do assalto ao paiol de Tancos.D. Jorge Ortiga – A resposta é clara e objetiva: é mais importante ser padre do que ser bispo. Nós somos padres por decisão pessoal após um chamamento de Deus; somos bispos por convite do Papa, a que respondemos positivamente porque, ao sermos ordenados padres, estamos ao serviço da Igreja e temos de obedecer.- Foi sempre o que quis ser, mas foi também graças à educação que os meus pais me deram, mas sobretudo devido à vocação, que é um chamamento de Deus.- Tenho. Ainda há dias, quando passei junto à igreja dos Congregados me lembrei do tempo em que me chamavam padre Jorge. Tenho saudades, é verdade.- O que se pretende, no fundo, é que não se caia numa espécie de rotina, quer os párocos, quer as comunidades. Daí que a mudança é sempre positiva e enriquecedora. É por isso que, na maioria dos casos, as fazemos. Noutros casos é porque necessitamos de um sacerdote para determinada função. Os padres sabem que estão sujeitos a mudar.- Eu nunca tive quaisquer pretensões, mas não me choca que um sacerdote se prepare, tente ser cada vez melhor e até com algum objetivo de atingir um certo lugar. Mas penso que é algo de raro.- É preciso que alguém assuma as suas responsabilidades, porque muita coisa falhou e esta tragédia nunca devia ter ocorrido. Foram 64 mortos...- O que aconteceu é demasiado grave. Parece impossível que algo semelhante possa ter ocorrido. Acho que está em causa a credibilidade do País e penso que as pessoas possam viver um clima de terror, já que não se sabe para onde foi o armamento roubado.