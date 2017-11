Assédio e ameaças: a Internet é um "lugar tóxico" para as mulheres

Abusos e assédio tornam Internet num "lugar tóxico" para o sexo feminino.

Por Daniela Espírito Santo | 12:22

Quase um quarto das mulheres que participaram numa sondagem da Amnistia Internacional garante que já foi assediada ou vítima de abusos online. Destas, quase metade garantiu já se ter sentido ameaçada pelo menos uma vez, na sua maioria por completos estranhos.Stress, ataques de pânico e baixa auto-estima são algumas das consequências para as vítimas deste flagelo, que levou 76% das mulheres inquiridas a mudar a forma como utilizam as redes sociais para prevenir novos incidentes."As conclusões são alarmantes", diz a organização de defesa dos direitos humanos, que inquiriu quatro mil mulheres entre os 18 e os 55 anos, em oito países diferentes: Dinamarca, Espanha, EUA, Itália, Nova Zelândia, Polónia, Reino Unido e Suécia. Segundo a Amnistia Internacional , "a Internet pode ser um lugar tóxico para as mulheres". "A misoginia e os abusos estão a crescer nas redes sociais, mas esta sondagem mostra quão prejudiciais podem ser as consequências para as mulheres", é dito em comunicado.As redes sociais são, neste momento, o lugar onde mais casos acontecem. "O principal problema do abuso online prende-se com a velocidade com que prolifera - um twit abusivo pode transformar-se num mar de ódio direcionado em minutos. As empresas de social media têm de começar realmente a levar este problema a sério, pois têm a responsabilidade de respeitar os direitos humanos e garantir que as mulheres que usam estas plataformas podem fazê-lo de forma livre e sem medo", pede a organização.No entanto, o abuso não termina online, tendo efeitos reais no dia-a-dia de quem é afetado. "Isto não é algo que desapareça assim que uma pessoa se desliga da Internet. Imagine o que é receber ameaças de morte ou violação sempre que se abre uma aplicação, ou viver com medo que as suas fotografias privadas ou sexuais sejam partilhadas online sem o seu consentimento. O impacto psicológico de ler os pensamentos gráficos de quem pensa em matar-te ou violar-te não são realmente tidos em conta", remata o comunicado.