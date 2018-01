Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Associação ABRAÇO lança preservativos low cost

Parceria com a Bluemed para a venda de três preservativos por um euro.

16:59

A Associação ABRAÇO estabeleceu um protocolo de parceria com a Bluemed e lançou preservativos lowcost: uma caixa Unilatex com três preservativos por um euro.



A campanha foi lançada ainda no rescaldo do Dia Mundial da Luta Contra a SIDA, celebrado no mês de dezembro.



Em causa estão os dados alarmantes sobre a transmissão do vírus da SIDA. Um em cada cinco homens admite não utilizar preservativo, o único meio de prevenção à transmissão da doença, apesar de ter vários parceiros sexuais.



A Bluemed é a responsável pela marca Unilatex e dedica-se à distribuição de medicamentos, dispositivos médios e outros produtos de saúde.



A ABRAÇO garante que a qualidade do material dos preservativos se mantém, apesar do baixo preço a que vão ser vendidos.