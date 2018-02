Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Associação de bares de Porto critica proibição de louça descartável

Para António Fonseca, "o recurso ao vidro vai fazer destes recipientes autênticas armas de arremesso".

18:42

A Associação de Bares da Zona Histórica do Porto (ABZHP) criticou esta sexta-feira as propostas partidárias sobre a proibição da utilização de louça descartável na restauração, considerando mesmo "irresponsável" acabar com os copos e ou vasilhames de plástico.



Em comunicado enviado à Lusa, o presidente da Associação, António Fonseca, afirma que, com a proibição dos copos de plástico, "o recurso ao vidro, quer copos como garrafas, vai fazer destes recipientes autênticas armas de arremesso".



Segundo Fonseca, com esta proibição, "o fenómeno do 'botellon' [consumo de bebidas alcoólicas vendidas em garrafa na via pública], que está instalado em todas as zonas de forte presença de estabelecimentos de animação noturna, irá agravar-se no que concerne à segurança".



Defendendo a necessidade de legislar o 'botellon', a ABZHP afirma que "não deixará de utilizar todos os meios judiciais ao seu alcance para responsabilizar quem tem a obrigação de legislar e não o fez em tempo útil, caso venha a ocorrer alguma morte originada por este fenómeno".



António Fonseca lamenta que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, "ainda não se tenha disponibilizado para reunir" com a associação para "analisar a situação da segurança na animação noturna".



O responsável lembra ainda que, embora ministros e secretários de Estado de governos anteriores tenham manifestado preocupação sobre esta matéria, em reuniões que tiveram com a associação, "ao ponto de terem solicitado aos comandos metropolitanos para fazerem relatórios sobre o impacto provocado" pelo 'botellon'", "o Governo continua a não legislar".



"O desconhecimento do que se passa no terreno por parte das forças políticas relativamente aos jovens (menores) a consumir álcool na rua é notório, caso contrário não avançariam com propostas para 'acabar com o plástico', sem antes acautelarem legislação no sentido de penalizar o consumo na rua", conclui.



A ABZHP tem vindo a alertar desde há vários anos para a necessidade de se legislar o consumo de bebidas alcoólicas na via pública.



No Porto, pelo menos desde 2016, o regulamento da movida na Baixa da cidade proíbe os estabelecimentos de restauração ou bebidas de venderem "alimentos ou bebidas para consumo na via pública" a partir das 21:00, bem como a venda dos mesmos produtos na rua, para tentar compatibilizar a animação noturna com o descanso dos moradores.



Os partidos concordaram hoje sobre a necessidade de reduzir a utilização de utensílios de plástico descartáveis na restauração, mas há diferenças sobre abrangência da medida, períodos de transição, fiscalização e multas, principalmente da parte do PS.



As propostas de projetos de lei do PEV, que teve a iniciativa, PAN, BE e PCP, a defender a proibição da utilização de louça descartável na restauração, foram debatidas em plenário da Assembleia da República, terminando com a deputada Heloísa Apolónia, do Partido Ecologista os Verdes, a pedir ao PS "para não inviabilizar" que o processo siga para discussão na especialidade.



A abrangência da medida não reuniu consenso relativamente às áreas que devem fazer parte das exceções, com o PAN a referir o 'take away' e o transporte aéreo e ferroviário, e o PCP a excluir vendedores ambulantes, feiras e comemorações populares e instituições sem fins lucrativos quando não concessionem a exploração dos seus bares e cantinas ou a organização de eventos.



Todos os partidos recordaram os efeitos nefastos do plástico no ambiente, nomeadamente nos oceanos onde se acumulam, com os cientistas e ambientalistas a alertar para a possibilidade de, dentro de algumas décadas, o mar ter mais plástico que peixe.