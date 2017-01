Associação de Coimbra recolhe bens para ajudar sem-abrigo a vencer o frio

Quando se completa o primeiro mês de recolha e distribuição das dádivas da comunidade, a técnica das equipas de rua faz um balanço "bastante positivo" da iniciativa.A associação, que realizou pela primeira vez a campanha "Vamos aquecer Coimbra" no inverno de 2009, tem registado "um aumento significativo" das doações ano após ano, contando com a colaboração de diferentes entidades públicas e privadas.As distribuições, "principalmente em contexto de rua", são efetuadas duas vezes por semana, nas noites de terça e quinta-feira, por uma equipa constituída por um técnico e quatro voluntários.Sara Teixeira admitiu que também as entregas "talvez tenham aumentado" ao longo das oito edições da campanha, no centro de Coimbra, "mas isso varia bastante".Entre as pessoas apoiadas na rua por esta iniciativa da Integrar, "há sempre algumas situações" novas.O trabalho em rede, envolvendo outras entidades locais, "contribui para essa identificação", incluindo alguns sem-abrigo oriundos de outros países, segundo a técnica desta instituição particular de solidariedade social, criada em 1994.Ao longo do ano, a Integrar "vai recebendo donativos da comunidade", designadamente cobertores e agasalhos, o que permitiu que algumas entregas fossem feitas logo em dezembro, no início da campanha "Vamos aquecer Coimbra".A Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra (EHTC) é uma das instituições agora envolvidas no apoio aos sem-abrigo para fazerem face aos rigores do inverno."Num período em que as temperaturas atingem mínimos negativos", a EHTC participa na campanha no âmbito do projeto Escolas Solidárias da fundação EDP.Numa nota hoje divulgada, a Escola de Hotelaria apela aos cidadãos do concelho para partilharem cobertores, agasalhos e outros bens "com quem mais precisa".A adesão das pessoas "tem sido boa", disse à Lusa Carla Marques, que coordena o trabalho da escola nas áreas ambiental e social.Carla Marques prevê que sejam "conseguidos muitos bens", sobretudo nas últimas semanas da campanha.