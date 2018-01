Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Associação dos Profissionais da Guarda diz que GNR tem défice de 4 mil militares

Governo anunciou esta quinta-feira o recrutamento de 600 militares.

A Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) avançou esta quinta-feira que a GNR tem um défice de 4.000 militares, considerando que "não é um verdadeiro reforço" os 600 novos elementos anunciados para a corporação.



"Isto não é um verdadeiro reforço. É lógico que é necessário este reforço, mas continua a ser muito pouco para aquilo que são as necessidades da Guarda, que tem atualmente um défice de 4.000 profissionais", disse à agência Lusa o presidente da APG.



César Nogueira reagia ao anúncio feito esta quinta-feira pelo Governo do recrutamento de 600 militares para a GNR no âmbito do reforço da prevenção e do combate aos incêndios florestais.



Este recrutamento externo é feito devido ao reforço de 500 elementos para o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) e de 100 para o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR.



O presidente da associação mais representativa da GNR adiantou que este recrutamento tem como objetivo "reforçar duas valências" da corporação e vai servir "para tapar os militares que vão para os GIPS e SEPNA".



César Nogueira considerou que este reforço devia ser iniciado pelo dispositivo de Norte a Sul do país e não apenas nestas duas valências da GNR.



"Ficamos praticamente na mesma, apenas duas valências vão ser reforçadas e no terreno isso não se vai notar", disse, sublinhando que "todas as unidades têm um défice de profissionais devido às saídas para a reserva e reforma".



O presidente da APG afirmou que os militares que têm entrado para a GNR "não têm colmatado o número de saídas, por isso é que existe esse défice a nível geral de 4.000 militares".