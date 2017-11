Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Associação Nacional de Bombeiros apoia criação de corporação única na Madeira

Fernando Curto enumerou questões relacionadas com formação e com as carreiras dos bombeiros profissionais.

O presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, Fernando Curto, apoiou esta terça-feira, no Funchal, a intenção do Governo Regional da Madeira de criar uma corporação única de bombeiros sapadores para toda a região autónoma.



"Pensamos que é importantíssimo, até porque a escassez dos bombeiros voluntários é uma realidade e a situação dos bombeiros profissionais também tem algumas deficiências", afirmou Fernando Curto, após uma reunião com o secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, que tutela a área da Proteção Civil.



O presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais vincou que a existência de uma única estrutura permitirá uma capacidade de resposta "mais eficaz" ao nível dos municípios e do Serviço Regional de Proteção Civil.



A reunião com o secretário da Saúde teve, no entanto, como propósito a apresentação das reivindicações dos bombeiros profissionais na região.



Fernando Curto enumerou, por exemplo, as questões relacionadas com formação e com as carreiras dos bombeiros profissionais, bem como as dificuldades no transporte de doentes e a necessidade de reforçar a presença na ilha do Porto Santo durante o período de verão.



"Espero que ao longo de 2018 aconteçam as reorganizações que se impõem ao nível da Proteção Civil, das Câmaras Municipais e na formação", afirmou, embora reconheça que "o processo será acelerado ou não" conforme seja a ação do Governo da República nestas matérias.